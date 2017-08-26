Леандро Паредес: "Мне кажется, лимит на легионеров в России не нужен"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес в интервью "СЭ" отметил, что в чемпионате России соперники играют против его команды в обороне с самого начала, чего не наблюдалось в Италии. Кроме того, аргентинец считает, что в РФПЛ не нужен лимит на легионеров.

– Чемпионат России слабее итальянского?

– Он просто другой. Главное отличие: здесь любая команда становится в защиту с самого начала матча. В Европе все иначе.

– Есть стереотип, что и чемпионат Италии оборонительный.

– Это неправда. Итальянский чемпионат более агрессивный.

– В чемпионате России вы столкнулись с лимитом на легионеров. Как вы считаете, он нужен?

– Мне кажется, нет. Но это закон страны, в которой я играю. Его нужно уважать. (Егор БЫЧКОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

Полное интервью Леандро Паредеса