Леандро Паредес: "Год назад перейти в "Зенит" запретил Спаллетти"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес в интервью "СЭ" отметил, что никогда не задумывается о далеком будущем и всегда живет настоящим. Аргентинец также подчеркнул, что был согласен на трансфер в питерский клуб еще год назад, но тогда переходу помешал главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти.

– Нынешний этап – лишь ступень на пути в другой клуб? Или вы допускаете, что проведете в Петербурге, скажем, семь лет?

– Никогда не задумываюсь об этом. Лучше жить настоящим.

– Тогда вопрос о прошлом. Год назад вы могли перейти в "Зенит". Почему не перешли?

– Лучано Спаллетти запретил. Я был согласен на трансфер, потому что понимал: в "Роме" большая конкуренция на моей позиции, и я буду не очень часто играть в течение сезона. Но Лучано был против. (Егор БЫЧКОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

Полное интервью Леандро Паредеса