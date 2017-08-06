Леандро Паредес: "Эмоции? Это ведь главный матч страны"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес во флеш-интервью в перерыве матча 4-го тура премьер-лиги со "Спартаком" выразил удовлетворение игрой своей команды. Сине-бело-голубые лидируют после первого тайма – 2:0.

– Со стороны кажется, что "Зениту" дается игра, но при этом много эмоций на поле. Или по-другому быть не может?

– Конечно, это дерби, это главный матч страны, поэтому такие эмоции должны быть, этор неизбежно. А что касается игры, это правда, что у нас многое получается. Будем пытаться продолжать в том же духе.

– Фабио Капелло часто говорит, что 2:0 – самый опасный счет.

– Да, второй тайм будет сложным. Но если мы будем продолжать играть так же, как сейчас, то все получится.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"