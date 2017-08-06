21:04 6 августа | Футбол — РФПЛ

Леандро Паредес: "Эмоции? Это ведь главный матч страны"

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Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес во флеш-интервью в перерыве матча 4-го тура премьер-лиги со "Спартаком" выразил удовлетворение игрой своей команды. Сине-бело-голубые лидируют после первого тайма – 2:0.

– Со стороны кажется, что "Зениту" дается игра, но при этом много эмоций на поле. Или по-другому быть не может?

– Конечно, это дерби, это главный матч страны, поэтому такие эмоции должны быть, этор неизбежно. А что касается игры, это правда, что у нас многое получается. Будем пытаться продолжать в том же духе.

– Фабио Капелло часто говорит, что 2:0 – самый опасный счет.

– Да, второй тайм будет сложным. Но если мы будем продолжать играть так же, как сейчас, то все получится.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (6)
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shpasic

главный матч страны - это Ахмат - Урал.

23:55 6 августа

Бармалей3000

ЦСКА-Спартак!!!! Кто-то обманул Передеса!!!

22:30 6 августа

bigzhuk1

Это не главный матч страны и тем более не дерби.

21:52 6 августа

GoaLapagos

ГЛАВНЫЙ МАТЧ СТРАНЫ - ЭТО ЦСКА-СПАРТАК. И НАОБОРОТ

21:50 6 августа

vit316

Объясните tagovу, что чемпионат его родной Тьмутаракани не всем интересен.

21:16 6 августа

tagov

Объясните ему что главный матч страны таки другой и бомжи там если только на трибуне ))

21:08 6 августа