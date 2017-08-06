Леандро Паредес: "Эмоции? Это ведь главный матч страны"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес во флеш-интервью в перерыве матча 4-го тура премьер-лиги со "Спартаком" выразил удовлетворение игрой своей команды. Сине-бело-голубые лидируют после первого тайма – 2:0.
– Со стороны кажется, что "Зениту" дается игра, но при этом много эмоций на поле. Или по-другому быть не может?
– Конечно, это дерби, это главный матч страны, поэтому такие эмоции должны быть, этор неизбежно. А что касается игры, это правда, что у нас многое получается. Будем пытаться продолжать в том же духе.
– Фабио Капелло часто говорит, что 2:0 – самый опасный счет.
– Да, второй тайм будет сложным. Но если мы будем продолжать играть так же, как сейчас, то все получится.
shpasic
главный матч страны - это Ахмат - Урал.
23:55 6 августа
Бармалей3000
ЦСКА-Спартак!!!! Кто-то обманул Передеса!!!
22:30 6 августа
bigzhuk1
Это не главный матч страны и тем более не дерби.
21:52 6 августа
GoaLapagos
ГЛАВНЫЙ МАТЧ СТРАНЫ - ЭТО ЦСКА-СПАРТАК. И НАОБОРОТ
21:50 6 августа
vit316
Объясните tagovу, что чемпионат его родной Тьмутаракани не всем интересен.
21:16 6 августа
tagov
Объясните ему что главный матч страны таки другой и бомжи там если только на трибуне ))
21:08 6 августа