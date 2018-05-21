Леандро Паредес: "Душа болит из-за того, что я не смогу сыграть на ЧМ-2018"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес в Инстаграме прокомментировал непопадание в окончательный состав сборной Аргентины на чемпионат мира-2018, опубликоваав именную футболку национальной команды. Хавбек питерцев входил в расширенный состав двукратных чемпионов мира.
"Очень сильно хотел и мечтал надеть эту футболку. Душа болит из-за того, что я не смогу этого сделать, – написал Паредес. – Но я знаю, что моя семья и друзья придадут мне сил, которые нужны мне сегодня, чтобы не опускать руки и надеть ее снова.
Сегодня я поздравляю и желаю всего наилучшего 23 счастливчикам, которые попали в состав. Знаю, что они будут отстаивать честь нашей формы на высшем уровне. Вперед, Аргентина!"
Аргентина в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня). Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
"Зенит" разочарован невызовом Паредеса в сборную Аргентины на ЧМ-2018
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ЧМ-2018 в России: как купить билеты и попасть на матчи
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- Сборная Хорватии (Футбол)
- Леандро Паредес
ДжЫмкО
Пойди стакан прими, раз душа болит, уж этому наверняка научился в России)
21:10
shpasic
ну, хоть заработал за этот год.
21:05
nikolasSM77
Эх Лёня Лёня!!! Погнался ты за деньгами, а в итоге пролетел мимо ЧМ((( Жалко парня, агенты скорее всего напели, что в суперклуб перешёл, а на деле вон оно как...
21:01
mrleff
Весеннюю часть конкретно провалил. Пешком по полю ходил, в обороне не участвовал. А в атаке там и так есть кому тон задавать.
20:55
Lennon
Душа болит, Паредес плачет, а путь земной ещё пылит, и только бомжик слез не прячет, ведь он прошел мимо ЧМ!
20:52
shutnik78
а играть лучше не пробовал, чтоб душа не болела? а у болельщиков душа болит как Зенит играет и что будем делать?
20:30