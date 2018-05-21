Леандро Паредес: "Душа болит из-за того, что я не смогу сыграть на ЧМ-2018"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес в Инстаграме прокомментировал непопадание в окончательный состав сборной Аргентины на чемпионат мира-2018, опубликоваав именную футболку национальной команды. Хавбек питерцев входил в расширенный состав двукратных чемпионов мира.

"Очень сильно хотел и мечтал надеть эту футболку. Душа болит из-за того, что я не смогу этого сделать, – написал Паредес. – Но я знаю, что моя семья и друзья придадут мне сил, которые нужны мне сегодня, чтобы не опускать руки и надеть ее снова.

Сегодня я поздравляю и желаю всего наилучшего 23 счастливчикам, которые попали в состав. Знаю, что они будут отстаивать честь нашей формы на высшем уровне. Вперед, Аргентина!"

Аргентина в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня). Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Публикация от Leandro (@leoparedes20) 21 Май 2018 в 9:21 PDT

"Зенит" разочарован невызовом Паредеса в сборную Аргентины на ЧМ-2018



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