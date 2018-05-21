20:08 | Футбол — РФПЛ

Леандро Паредес: "Душа болит из-за того, что я не смогу сыграть на ЧМ-2018"

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Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес в Инстаграме прокомментировал непопадание в окончательный состав сборной Аргентины на чемпионат мира-2018, опубликоваав именную футболку национальной команды. Хавбек питерцев входил в расширенный состав двукратных чемпионов мира.

"Очень сильно хотел и мечтал надеть эту футболку. Душа болит из-за того, что я не смогу этого сделать, – написал Паредес. – Но я знаю, что моя семья и друзья придадут мне сил, которые нужны мне сегодня, чтобы не опускать руки и надеть ее снова.
Сегодня я поздравляю и желаю всего наилучшего 23 счастливчикам, которые попали в состав. Знаю, что они будут отстаивать честь нашей формы на высшем уровне. Вперед, Аргентина!"

Аргентина в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня). Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

"Зенит" разочарован невызовом Паредеса в сборную Аргентины на ЧМ-2018

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КОММЕНТАРИИ (6)
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ДжЫмкО

Пойди стакан прими, раз душа болит, уж этому наверняка научился в России)

21:10

shpasic

ну, хоть заработал за этот год.

21:05

nikolasSM77

Эх Лёня Лёня!!! Погнался ты за деньгами, а в итоге пролетел мимо ЧМ((( Жалко парня, агенты скорее всего напели, что в суперклуб перешёл, а на деле вон оно как...

21:01

mrleff

Весеннюю часть конкретно провалил. Пешком по полю ходил, в обороне не участвовал. А в атаке там и так есть кому тон задавать.

20:55

Lennon

Душа болит, Паредес плачет, а путь земной ещё пылит, и только бомжик слез не прячет, ведь он прошел мимо ЧМ!

20:52

shutnik78

а играть лучше не пробовал, чтоб душа не болела? а у болельщиков душа болит как Зенит играет и что будем делать?

20:30

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