Леандро Паредес: "Дополнительных премиальных за победу над "Спартаком" не было"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес в интервью "СЭ" отметил, что после дерби против "Спартака" (5:1) в раздевалке команду поздравил главный тренер Роберто Манчини, а также руководство клуба. По его словам, никаких дополнительных премиальных за разгромную победу игроки не получили.

– Вы помните, что Манчини сказал в раздевалке после матча со "Спартаком"?

– Тренер был очень рад, но прекрасно понимал, что это всего лишь еще один шаг вперед, нельзя задерживаться мыслями на одной игре. Всегда нужно смотреть только вперед.

– После той игры в раздевалку пришли руководители клуба, всех благодарили. Были ли отдельные премиальные за эту победу?

– Нет, нас только поздравили с прекрасной игрой, которую мы показали.

– Пару месяцев назад вы давали интервью и узнали, что "Спартак" является принципиальным соперником для "Зенита". Был ли в связи с этим особенный настрой перед матчем с ним?

– Да, разумеется, это особенный матч, я думал об этом и старался как можно лучше подготовиться к игре – физически и ментально. (Егор БЫЧКОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

Полное интервью Леандро Паредеса