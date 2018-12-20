ЛДПР предложила кандидатуру Игоря Лебедева на пост президента РФС

Фракция ЛДПР предложила назначить на пост президента Российского футбольного союза (РФС) вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева. Вчера эту должность покинул вице-премьер России Виталий Мутко. Очередная отчетно-выборная конференция РФС пройдет 22 февраля 2019 года.

- В связи с предстоящими выборами нового руководителя РФС, фракция ЛДПР в Госдуме официально объявила о поддержке кандидатуры Игоря Лебедева на эту должность, который сейчас является заместителем председателя Государственной думы. Фракция ЛДПР заявляет, что будет настаивать на назначении главой РФС Игоря Лебедева, - говорится в сообщении на сайте ЛДПР.