Лавров показал телефон с логотипом "Спартака" в ответ на вопрос о любимом клубе

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос на встрече со студентами в Калининграде о любимом футбольном клубе показал им мобильный телефон с логотипом "Спартака" на задней панели.

Во время встречи один из них задал вопрос о том, собирается ли министр иностранных дел посетить матчи предстоящего Кубка конфедераций и за какую футбольную команду он болеет.

– Вы серьезно спрашиваете, за кого я буду болеть на Кубке конфедераций?, – цитирует ТАСС Лаврова.

Студент уточнил, что спрашивал о том, за какой российский футбольный клуб болеет Лавров. Ранее политик неоднократно заявлял, что много лет болеет за "Спартак", но от ответа уходить не стал.

– Если вы отсюда увидите...", – сказал министр и продемонстрировал аудитории мобильный телефон с логотипом "Спартака".