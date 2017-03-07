Лассана Диарра: "Мы обо всем договорились с "Локомотивом"

Экс-полузащитник "Локомотива" Лассана Диарра сообщил, что достиг соглашения с железнодорожниками о выплате штрафа. Подробности этого соглашения должена объявить пресс-служба московского клуба.

- Мы обо всем договорились с "Локомотивом", - приводит beIN Sports слова Диарра. - Об этом будет объявлено во вторник на официальном сайте клуба. Очень хорошая новость.

Диарра выступал за "Локомотив" с 2013 по 2014 год. Перед началом сезона-2014/15 французский полузащитник не явился на тренировочный сбор, из-за чего клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу на игрока в ФИФА. Палата по разрешению споров федерации признала расторжение контракта законным и обязала футболиста выплатить неустойку в размере 10,5 миллиона евро.