07:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ласина Траоре: "Забью я "Спартаку" или нет, не так важно – лишь бы победили"

0
0
0

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре в интервью "СЭ" подчеркнул, что для него не имеет большого значения личные достижения в предстоящем матче 12-го тура премьер-лиги со "Спартаком". Форвард отметил в составе красно-белых Квинси Промеса и Зе Луиша.

– Кого бы выделили в "Спартаке"?

– Двух темнокожих нападающих, которые часто обеспечивают своей команде разницу.

– Имеете в виду Промеса и Зе Луиша? Но их участие в матче под вопросом.

– Правда? Это дополнительный шанс для нас. Впрочем, теория у нас в пятницу. Тренер нам все расскажет.

– Муса в прошлом сезоне дважды признавался в интервью "СЭ" перед матчами со "Спартаком": "Предчувствую, что забью". И оба раза забивал! Ничего подобного не ощущаете?

– Не мой случай. Вообще главное в дерби – победа. Забью я или нет, не так важно. Лишь бы к финальному свистку счет был в нашу пользу. (Александр ПРОСВЕТОВ)

Полностью интервью Траоре

Опрос

Как закончится дерби "Спартак" - ЦСКА?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

Материалы REN-TV

Наследницы Чикатило...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ