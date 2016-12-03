Ласина Траоре: "Своими жестами хотел извиниться перед болельщиками ЦСКА"

Форвард ЦСКА Ласина Траоре после матча 17-го тура против "Урала" (4:0) премьер-лиги отметил, что своей игрой хотел извиниться перед болельщиками команды за не совсем удачный период. В сегодняшней встрече нападающий оформил дубль. Всего на его счету шесть мячей в 20 матчах за команду.

- Безусловно, эту игру надо было выиграть, что мы и сделали, - приводит пресс-служба армейцев слова Траоре. - Уходим на перерыв с позитивным настроем. Надеюсь, в новом году сможем заиграть лучше и сумеем добиться успеха.



- На вашем счету сегодня дубль. Вспомните, пожалуйста, эти мячи.

- Мы четко следовали инструкциям тренера, которые он дал перед игрой. Речь шла о том, как играть против их центральных защитников, которые действуют высоко. Я этим пользовался.



- Объясните свой жест в адрес болельщиков. Показалось, что это могли быть извинения за не слишком удачный период…

- Так и есть. Я забил и этими жестами хотел извиниться перед болельщиками, которым многое должен. С начала моего прихода в ЦСКА я не совсем оправдывал доверие и надежды, сам это прекрасно понимаю. Это было связано с разными причинами, в том числе физически я не был хорошо готов.



- Вообще счет 4:0 к перерыву - это такой посыл всему российскому футбольному сообществу, ведь многие утверждают, что с ЦСКА сейчас что-то не так?

- Посыл был только один: сегодняшней игрой и счетом мы еще раз показали, на что мы способны.



- Можно говорить, что кризис закончился. Согласны? И чего ожидать в Лондоне?

- Мы призываем всех поддержать нас. Со своей стороны сделать всё возможное, чтобы пройти хотя бы в Лигу Европы.