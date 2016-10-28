Ласина Траоре: "Судьи в России в целом работают неплохо"

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре в интервью "СЭ" положительно оценил работу арбитров в премьер-лиге. Он также отметил, что во Франции судьи свистят гораздо чаще, а в Англии – реже.

– По числу фолов в российском чемпионате вы занимаете четвертое место. Наши судьи не дают бороться?

– Не могу их в этом упрекнуть. Как и во всем мире, они, бывает, ошибаются, но в целом, считаю, работают неплохо. Во Франции свистят куда чаще. Это нечто особенное.

– А в Англии, где вам также довелось немного поиграть?

– Вот там – меньше. Английские арбитры допускают атлетичную борьбу. В России, получается, некое срединное положение. (Александр ПРОСВЕТОВ)

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