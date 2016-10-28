Ласина Траоре: "Настрой на "Спартак" во всех клубах был особый"

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре подчеркнул, что на матчи со "Спартаком" в его предыдущих командах тоже настраивались особенно. В субботу армейцы встретятся с красно-белыми в рамках 12-го тура премьер-лиги.

– "Спартаку" вы частенько забивали: трижды – в четырех матчах за "Кубань" и еще один раз – в двух поединках за "Анжи". Знаете какой-то секрет? - вопрос Траоре.

– "Кубань" строила игру на контратаках. На меня шли длинные передачи. "Спартак" же много атаковал и оставлял свободные пространства, чем я и пользовался. Люблю действовать на просторе. ЦСКА, однако, играет иначе, больше держит мяч. Адаптируюсь, но не всегда все получается так, как хотелось бы. К тому же у команды, которая не располагает большим выбором игроков, сейчас немало потерь в составе. Это и в Лиге чемпионов создавало трудности, и теперь нам будет нелегко.

– Настрой на "Спартак" в ваших прежних клубах был особым?

– Да. Успех в матче со "Спартаком", как и с другими ведущими клубами, для "Кубани" был знаковым. Игроки отдавали борьбе все силы. (Александр ПРОСВЕТОВ)

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