Ласина Траоре: "Надеюсь, что забитый гол на новой арене вернет доверие болельщиков ЦСКА"

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре рад, что сумел открыть счет забитым голам за армейцев в официальных матчах во встрече 6-го тура чемпионата России с "Тереком" (3:0), которая прошла на новом стадионе красно-синих. По его словам, соперник сделал все, чтобы поразить ворота ЦСКА, но подопечные Леонида Слуцкого оказались сильнее.

- Это мой первый гол за ЦСКА, и мне приносит еще больше радости то, что он забит на новом стадионе, - приводит пресс-служба армейцев слова Траоре. - Надеюсь, это оставит хорошие воспоминания в сердцах болельщиков. Еще вчера очень много думал об этом, мечтал сегодня забить. И эта мечта реализовалась.

- Видимо, вы "молчали" первые пять туров потому, что хотели отличиться на новой арене!

- Надеюсь, что этим голом я верну себе доверие болельщиков. Это очень важная вещь для меня.

- Второй гол - потрясающий по красоте…

- Большую роль сыграл Алан Дзагоев, он отдал очень хороший пас. Все, что мне оставалось сделать, - это точно пробить правой ногой.

- Что скажете о "Тереке"?

- Это сильная команда, они делали все возможное, чтобы забить. Но мы оказались лучше.