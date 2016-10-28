Ласина Траоре: "Еременко и Дзагоев снимали с меня большую часть работы"

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре подчеркнул, что ему не хватает в составе команды Романа Еременко и Алана Дзагоева. В субботу армейцы встретятся со "Спартаком" в рамках 12-го тура премьер-лиги.

– Вы входите в тройку лидеров российского чемпионата по числу удачных единоборств и выигрываете около половины верховых мячей. Однако по числу точных передач и скидок занимаете одно из последних мест. Не хватает поддержки партнеров?

– В ЦСКА прежде были нападающие другого плана. Вагнер Лав, Думбья, Муса больше действовали внизу. Я же могу выполнять роль "столба". Только при этом партнеры должны подхватывать скидываемые мячи. Увы, этого не происходит. Но, уверен, постепенно мы будем лучше понимать друг друга.

– Партнеры запаздывают?

– И намного. Я нахожусь в одиночестве на острие, а остальные оказываются далеко на краях. При Роме такого не было.

– Итак, вам не хватает на поле Еременко?

– Да. И Дзагоева тоже. Их роль в атаке не переоценить. Они снимали с меня большую часть работы. (Александр ПРОСВЕТОВ)

Полностью интервью Траоре