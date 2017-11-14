Лапочкин снова судит матч "Спартака" с "Краснодаром"

Арбитр Сергей Лапочкин будет работать на центральном матче 17-го тура "Краснодар" – "Спартак" . Игра состоится 18 ноября.

КОММЕНТАРИЙ Александра БОБРОВА

У руководителей департамента судейства и инспектирования РФС входит в правило назначать на игры второго круга тех же арбитров, что обслуживали матчи первой части чемпионата России. В 16-м туре Сергей Карасев и Евгений Турбин повторно работали на играх ЦСКА с "Локомотивом" и "Арсенала" со "СКА-Хабаровск". Теперь очередь Сергея Лапочкина.

В 3-м туре он судил встречу "Спартак" – "Краснодар" (2:0) и снова получил назначение на поединок между этими командами. Любопытно, что резервным на матч в Краснодаре отправили москвича. То есть в случае травмы Лапочкина, игру придется обслуживать столичному рефери Павлу Шадыханову.

Недолго сидел на "скамейке штрафников" Павел Кукуян, допустивший серьезную ошибку в матче 14-го тура "Спартак" – "Амкар" (0:0) и не назначивший 11-метровый удар в ворота хозяев поля за фол Селихова на Идову. Ему вместе с земляком Вячеславом Бочковым лететь в Уфу.

Список назначений арбитров и инспекторов на матчи 17-го тура чемпионата России выглядит так:

"СКА-Хабаровск" – ЦСКА – ЧИСТЯКОВ (Азов), Лунев (Новосибирск), Воронцов (Ярославль), резервный Анопа (Благовещенск), инспектор Безубяк (Санкт-Петербург);

"Динамо" – "Ахмат" – БЕЗБОРОДОВ, А.Лебедев (оба – Санкт-Петербург), Ширяев (Ставрополь), резервный Сельдяков (Балашиха), инспектор Овчинников (Москва);

"Краснодар" – "Спартак" – С.С.ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург), В.Семенов (Гатчина), Абусуев (Санкт-Петербург), резервный Шадыханов (Москва), инспектор Куличенков (Тула);

"Арсенал" – "Рубин" – А.В.НИКОЛАЕВ, Шаламберидзе, Деушев (все – Москва), резервный Панин (Московская область), инспектор Колобаев (Москва);

"Уфа" – "Урал" – КУКУЯН (Сочи), Стипиди (Краснодар), Бочков (Сочи), резервный Зияков (Набережные Челны), инспектор Чеботарев (Краснодар);

"Анжи" – "Локомотив" – СУХОЙ (Люберцы), Демешко (Химки), Данченко (Уфа); резервный Недвижай (Ставрополь), инспектор Румянцев (Санкт-Петербург);

"Ростов" – "Амкар" – ТУРБИН (Дмитров), Гаврилин (Владимир), Миневич (Смоленск), резервный С.Иванов (Ростов-на-Дону), инспектор Анохин (Москва);

"Зенит" – "Тосно" – ЕСЬКОВ, Мосякин, Сафьян (все – Москва), резервный К.Левников (Санкт-Петербург), инспектор Гончар (Сочи).