Лапочкин рассудит "Краснодар" и "Спартак"

Назначены арбитры на матчи 4-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РФС. Центральный матч между "Краснодаром" и "Спартаком", который состоится 18 августа, рассудит Сергей лапочкин из Санкт-Петербурга.

17 августа (пятница)

"Анжи" - "Оренбург" - Алексей Еськов (Москва)

18 августа (суббота)

ЦСКА - "Арсенал" - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

"Краснодар" - "Спартак" - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

"Ахмат" - "Рубин" - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

19 августа (воскресенье)

"Крылья Советов" - "Локомотив" - Евгений Турбин (Дмитров)

"Зенит" - "Урал" - Станислав Васильев (Ижевск)

"Ростов" - "Енисей" - Виталий Мешков (Дмитров)

20 августа (понедельник)

"Динамо" - "Уфа" - Владимир Москалев (Воронеж)