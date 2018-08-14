Лапочкин рассудит "Краснодар" и "Спартак"

Назначены арбитры на матчи 4-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РФС. Центральный матч между "Краснодаром" и "Спартаком", который состоится 18 августа, рассудит Сергей лапочкин из Санкт-Петербурга.
17 августа (пятница)
"Анжи" - "Оренбург" - Алексей Еськов (Москва)
18 августа (суббота)
ЦСКА - "Арсенал" - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
"Краснодар" - "Спартак" - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
"Ахмат" - "Рубин" - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
19 августа (воскресенье)
"Крылья Советов" - "Локомотив" - Евгений Турбин (Дмитров)
"Зенит" - "Урал" - Станислав Васильев (Ижевск)
"Ростов" - "Енисей" - Виталий Мешков (Дмитров)
20 августа (понедельник)
"Динамо" - "Уфа" - Владимир Москалев (Воронеж)
Дополнительная информация
- Рубин
- Крылья Советов См
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Анжи
- Владислав Безбородов
- Локомотив М (футбол)
- Зенит Санкт-Петербург
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Еськов (судья)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Енисей (Футбол)
- Урал Ек
- Краснодар
- Виталий Мешков
- Евгений Турбин
- Оренбург (футбол)
- Арсенал Тула
- Уфа
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Сергей Иванов-мл. (судья)
- Владимир Москалев