Лапочкин рассудит "Краснодар" и "Спартак"

РФС на официальном сайте объявил о назначении арбитров на матчи 17-го тура чемпионата России. Сергей Лапочкин будет работать на матче "Краснодар" – "Спартак". Игра состоится 18 ноября.

18 ноября (суббота)

"СКА-Хабаровск" – ЦСКА: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

"Динамо" – "Ахмат": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

"Краснодар" – "Спартак": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

"Арсенал" – "Рубин": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

19 ноября (воскресенье)

"Уфа" – "Урал": судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

"Анжи" – "Локомотив": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

"Ростов" – "Амкар": судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

"Зенит" – "Тосно": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Николай Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).