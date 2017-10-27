20:56 | Футбол — РФПЛ

Лапочкин правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА

Атака "Арсенала" в матче против ЦСКА. Атака "Арсенала" в матче против ЦСКА. Атака "Арсенала" в матче против ЦСКА.
Атака "Арсенала" в матче против ЦСКА.
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На 51-й минуте матча 15-го тура чемпионата России "Арсенал"ЦСКА правильное решение принял арбитр Сергей Лапочкин, не наказав гостей 11-метровым ударом. В том эпизоде мяч после удара Сергея Ткачева попал Василию Березуцкому либо в живот, либо в правую руку, прижатую к животу. Скорее всего, судье помог его первый ассистент Вячеслав Семенов. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Арсенал" – ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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shpasic

а ещё ругают петербургских судей! да они же самые честные! поэтому никогда Зенит не судят.

21:25

Осакаровка

Объясните, а за что получил горчичник Григалава???????????? Разве он должен его получить??????? Ну и судьи!!!!!!!

21:25

Осакаровка

Березуцкий который раз играет в волейбол в штрафной площади и ему все прощается. Не забавно????????

21:16

Tribunal Z

Опять ЦСКА в волейбол играет. Самое главное столичному клубу это можно, ЦСКА можно, Спартаку, а если сыграет не московский клуб дадут пенальти как пить дать!

21:16

serzheo

Это ж памятник, кто ж его посадит.

21:15

Чупа-чупас

В ворота волейболистов по определению назначать пенальти нельзя в любом матче.

21:07