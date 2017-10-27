Лапочкин правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА

На 51-й минуте матча 15-го тура чемпионата России "Арсенал" – ЦСКА правильное решение принял арбитр Сергей Лапочкин, не наказав гостей 11-метровым ударом. В том эпизоде мяч после удара Сергея Ткачева попал Василию Березуцкому либо в живот, либо в правую руку, прижатую к животу. Скорее всего, судье помог его первый ассистент Вячеслав Семенов. (Александр БОБРОВ)
shpasic
а ещё ругают петербургских судей! да они же самые честные! поэтому никогда Зенит не судят.
21:25
Осакаровка
Объясните, а за что получил горчичник Григалава???????????? Разве он должен его получить??????? Ну и судьи!!!!!!!
21:25
Осакаровка
Березуцкий который раз играет в волейбол в штрафной площади и ему все прощается. Не забавно????????
21:16
Tribunal Z
Опять ЦСКА в волейбол играет. Самое главное столичному клубу это можно, ЦСКА можно, Спартаку, а если сыграет не московский клуб дадут пенальти как пить дать!
21:16
serzheo
Это ж памятник, кто ж его посадит.
21:15
Чупа-чупас
В ворота волейболистов по определению назначать пенальти нельзя в любом матче.
21:07