Лапочкин правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА

На 51-й минуте матча 15-го тура чемпионата России "Арсенал" – ЦСКА правильное решение принял арбитр Сергей Лапочкин, не наказав гостей 11-метровым ударом. В том эпизоде мяч после удара Сергея Ткачева попал Василию Березуцкому либо в живот, либо в правую руку, прижатую к животу. Скорее всего, судье помог его первый ассистент Вячеслав Семенов. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Арсенал" – ЦСКА