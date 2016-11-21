14:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Лапочкин поступил правильно, не назначив пенальти в ворота "Спартака"

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Сегодня. Москва. Тушино. "Спартак" - "Амкар" - 1:0. 90+1-я минута. Денис ГЛУШАКОВ забивает победный гол...Оглушил! "Спартак" выиграл первый круг благодаря голу Глушакова

Спорные моменты, случившиеся в матче 14-го тура чемпионата России "Спартак""Амкар", для "СЭ" прокомментировал Леонид Калошин, представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ.

– В этой игре судье стал одним из главных действующих лиц: Лапочкин показал семь желтых карточек. Дисциплинарных санкций могло быть и больше. К примеру, на 90+5-й минуте, когда на поле накалились страсти, рефери не удалил Йовичича, когда игрок пермяков, выражая недовольство решением судьи, толкнул его правой рукой. Правильно ли поступил арбитр, проигнорировав такие действия футболиста "Амкара"?

– Этот момент рассмотрит контрольно-квалификационная комиссия. До ее решения я не вправе выражать мнение департамента. Понятно, что Йовичич должен был получить карточку. Желтого или красного цвета – это и определит ККК. Свой вердикт она вынесет на заседании в среду.

– Ошибся ли Лапочкин на 64-й минуте, не назначив 11-метровый удар в ворота "Спартака" после единоборства Маурисиу и Анене?

– Нет. Судья прав. Со стороны Маурисиу не было нарушений правил. Нет ни подножки, ни толчка, ни захвата. (Александр БОБРОВ)

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