Лапочкин ошибочно не удалил Шевченко

На 90+1-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Локомотив" арбитр Сергей Лапочкин ошибочно не показал красную карточку игроку тульской команды Игорю Шевченко за фол против Гильерме. Нападающий хозяев сыграл безрассудно и прямой ногой ударил вратаря железнодорожников, рискуя нанести травму сопернику. (Александр БОБРОВ)
Sher-Khan
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geoserge
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