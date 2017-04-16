Лапочкин ошибочно не удалил Шевченко

На 90+1-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Локомотив" арбитр Сергей Лапочкин ошибочно не показал красную карточку игроку тульской команды Игорю Шевченко за фол против Гильерме. Нападающий хозяев сыграл безрассудно и прямой ногой ударил вратаря железнодорожников, рискуя нанести травму сопернику. (Александр БОБРОВ)

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Арсенал" - "Локомотив"