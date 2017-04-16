19:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Лапочкин ошибочно не удалил Шевченко

Эпизод с подкатом Игоря ШЕВЧЕНКО. Фото "СЭ" Эпизод с подкатом Игоря ШЕВЧЕНКО. Фото "СЭ" Эпизод с подкатом Игоря ШЕВЧЕНКО. Фото "СЭ"
Эпизод с подкатом Игоря ШЕВЧЕНКО. Фото "СЭ"
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На 90+1-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Арсенал" "Локомотив" арбитр Сергей Лапочкин ошибочно не показал красную карточку игроку тульской команды Игорю Шевченко за фол против Гильерме. Нападающий хозяев сыграл безрассудно и прямой ногой ударил вратаря железнодорожников, рискуя нанести травму сопернику. (Александр БОБРОВ)

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Арсенал" - "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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