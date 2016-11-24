Лапочкин ошибочно не удалил пермского игрока в матче "Спартак"– "Амкар"

Контрольно-квалификационная комиссия рассмотрела ряд спорных моментов, случившихся в матчах 14-го тура чемпионата России. Вердикт ККК сообщил "СЭ" Леонид КАЛОШИН, представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ.

– В игре "Спартак" – "Амкар" на 90+5-й минуте, когда на поле накалились страсти, Сергей Лапочкин не удалил Йовичича, когда игрок пермяков, выражая недовольство решением судьи, толкнул его правой рукой. Правильно ли поступил арбитр, проигнорировав такие действия футболиста "Амкара"?

– Контрольно-квалификационная комиссия признала ошибочным решение Лапочкина, не удалившего игрока команды "Амкар" за толчок судьи рукой.

– Прав ли Алексей Николаев, который ограничился желтой карточкой Гацкану на 29-й минуте матча "Рубин" – "Ростов" и не удалил его с поля?

– Вердикт комиссии: признать правильным решение Николаева по вынесению предупреждения.

"Рубин" - "Ростов". Спорный момент.

– На заседании ККК обсуждались три момента из матча "Арсенал" – ЦСКА. Правильно ли поступил Владислав Безбородов на 13-й минуте, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля, когда в их штрафной защитник Вергара рукой остановил мяч, посланный Чаловым?

– Комиссия признала ошибочным решение судьи, не назначившего пенальти.

– 17-я минута. В штрафной туляков упал тот же Чалов. Безбородов снова не назначил пенальти.

– Решение арбитра признано правильным.

"Арсенал" - ЦСКА. Спорный момент на 19-й минуте.

– 19-я минута. Безбородов мог назначить еще один пенальти в ворота хозяев поля, но вместо этого наказал Горбатенко штрафным ударом. Судье показалось, что контакт мяча с рукой полузащитника тульской команды случился вне пределов штрафной площади. А был ли фол со стороны игрока "Арсенала"?

– Вердикт комиссии: признать ошибочным решение судьи, не назначившего пенальти. (Александр БОБРОВ)