00:55 | Футбол — РФПЛ

Лапочкин ошибочно наказал "Динамо" 11-метровым

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На 18-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Ростов""Динамо" (1:0) серьезную ошибку допустил арбитр Сергей Лапочкин, определивший фол со стороны хавбека гостей Самбы Соу и назначивший пенальти в ворота бело-голубых. Ростовчанину Хорену Байрамяну удалось обмануть судью, изобразив нарушение правил. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Ростов" - "Динамо"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (12)
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snapdragon625

ростов рыготный

01:50

баламошка

Разглядеть сложно, очень шустрый эпизод. Я и с паузой толком ни фига не понял, а все о предвзятости стразу заорали! Может предвзят, а может не превзят, кто ж его знает.

01:42

konarwasya

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01:41

Борец сумо

Враньё - пенальти стопроцентный! Посмотрите на повторе на ногу Соу, выставив которую он бьёт по опорной ноге Байрамяна. Лапочкин абсолютно прав. Бобров тот ещё "эксперт". Это обычный скулёж в аользу московской команды...

01:36

lelikbolik1963

байрамяна на дискву (долгую)

01:33

Владислав

Динамо, конечно, легче от этого не будет. Но, так ведь тоже нельзя оставлять. Лапочкина наказать, а Байрамяна за симуляцию, хотя бы после игры наказать желтой, да еще одна у него была. Итого - красная и дисква на следующий матч

01:28

grisha331

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01:19

crazysun78

купить байрамяну билет до лондона, пусть его засудят... )

01:15

Седой конь

Как никогда соглашусь и с автором и с комментариями. Чистейшей воды симуляция! И арбитр совсем рядом и всё это видит. Позорище...

01:10

Mao11

А КДК никак не накажет негодяя? Это будет полное скотство! Надо жестоко наказывать симулянтов и арбитров стоящих в двух метрах от симулянта и незаслуженно отдающих победу команде негодяя.

01:06

Obl2007

В смысе - байрамян сволочь )))

01:03

Obl2007

Сволочь !!!

01:02