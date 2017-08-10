Лапочкин ошибочно наказал "Динамо" 11-метровым

На 18-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Ростов" – "Динамо" (1:0) серьезную ошибку допустил арбитр Сергей Лапочкин, определивший фол со стороны хавбека гостей Самбы Соу и назначивший пенальти в ворота бело-голубых. Ростовчанину Хорену Байрамяну удалось обмануть судью, изобразив нарушение правил. (Александр БОБРОВ)
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @rostovfc#НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #РостовДинамо 1:0 19' Тимофей Калачев (пенальти) pic.twitter.com/GZs7ug10LD– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
snapdragon625
ростов рыготный
01:50
баламошка
Разглядеть сложно, очень шустрый эпизод. Я и с паузой толком ни фига не понял, а все о предвзятости стразу заорали! Может предвзят, а может не превзят, кто ж его знает.
01:42
konarwasya
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01:41
Борец сумо
Враньё - пенальти стопроцентный! Посмотрите на повторе на ногу Соу, выставив которую он бьёт по опорной ноге Байрамяна. Лапочкин абсолютно прав. Бобров тот ещё "эксперт". Это обычный скулёж в аользу московской команды...
01:36
lelikbolik1963
байрамяна на дискву (долгую)
01:33
Владислав
Динамо, конечно, легче от этого не будет. Но, так ведь тоже нельзя оставлять. Лапочкина наказать, а Байрамяна за симуляцию, хотя бы после игры наказать желтой, да еще одна у него была. Итого - красная и дисква на следующий матч
01:28
grisha331
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01:19
crazysun78
купить байрамяну билет до лондона, пусть его засудят... )
01:15
Седой конь
Как никогда соглашусь и с автором и с комментариями. Чистейшей воды симуляция! И арбитр совсем рядом и всё это видит. Позорище...
01:10
Mao11
А КДК никак не накажет негодяя? Это будет полное скотство! Надо жестоко наказывать симулянтов и арбитров стоящих в двух метрах от симулянта и незаслуженно отдающих победу команде негодяя.
01:06
Obl2007
В смысе - байрамян сволочь )))
01:03
Obl2007
Сволочь !!!
01:02