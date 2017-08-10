Лапочкин ошибочно наказал "Динамо" 11-метровым

На 18-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Ростов" – "Динамо" (1:0) серьезную ошибку допустил арбитр Сергей Лапочкин, определивший фол со стороны хавбека гостей Самбы Соу и назначивший пенальти в ворота бело-голубых. Ростовчанину Хорену Байрамяну удалось обмануть судью, изобразив нарушение правил. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Ростов" - "Динамо"