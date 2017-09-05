Лапочкин обслужит матч "Спартак" - "Рубин"

Назначены судьи и инспекторы на матчи 9-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. Встречу "Спартак" – "Рубин" обслужит Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. "Динамо" и "Зенит" рассудит Алексей Сухой из Люберец.

8 сентября, пятница

"Амкар" – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

9 сентября, суббота

"Тосно" – "Анжи": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

"Ростов" – "Арсенал": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

"Спартак" – "Рубин": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

10 сентября, воскресенье

"Динамо" – "Зенит": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

"Уфа" – "Краснодар": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Ахмат" – "Локомотив": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).

11 сентября, понедельник

"Урал" – "СКА-Хабаровск": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).