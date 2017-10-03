Лапочкин - о фоле Чалова на Беленове: "Не видел эпизода, а ассистент решил, что нарушения не было"

Главный арбитр матча 12-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Уфой" (0:0) Сергей Лапочкин признал, что он и его ассистент ошибочно не зафиксировали нарушение со стороны нападающего хозяев Федора Чалова на вратаре гостей Александре Беленове. По словам рефери, в этом эпизоде стоило назначить свободный удар.

В том моменте голкипер уфимцев контролировал мяч в своей штрафной, собираясь ударить им по земле. Как только он отпустил его, и произошло касание с газоном, форвард армейцев выбил мяч. Это привело к атаке, которая могла привести к голу.

- К сожалению, я должен констатировать ошибку нашей бригады. Слава богу, не забили гол. А то был бы большой скандал. Тут была небольшая недоработка, как моя, так и ассистента.

Когда вратарь "Уфы" держал мяч в руках, я контролировал ситуацию. Когда он сделал последний шаг, я повернул голову в сторону игроков, которые были в центре поля. Там было 20 человек, всякое могло произойти. Поэтому я стал контролировать эту зону.

Потом я услышал, ассистент говорит: "Играть! Играть!" Я повернулся - мяч у Чалова. Я изначально не видел этого момента, а ассистент решил, что нарушения правил не было. Посмотрев видео, мы с ассистентом признаем свою ошибку. Надо было остановить игру и назначить свободный удар. Тут мы ошиблись.

Сергей Лапочкин - о пенальти в ворота "Уфы"

Арбитр ошибочно не повторил пенальти в ворота "Уфы"