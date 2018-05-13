Лапочкин не удалил игрока ЦСКА

На 32-й минуте матча 30-го тура чемпионата России ЦСКА - "Анжи" арбитр Сергей Лапочкин имел основания удалить защитника армейцев Набабкина, но не стал этого делать и ограничился желтой карточкой. В том эпизоде игрок красно-синих сфолил на Хубулове, не позволив ему убежать один на один с Акинфеевым. Лишение явной возможности забить гол в подобной ситуации по правилам должно наказываться удалением.
Возможно, Лапочкин посчитал, что в данном моменте Хубулова мог догнать Мариу Фернандес. Значит, о явной возможности речи не идет. Но вердикт судьи выглядит ошибочным. (Александр БОБРОВ)
Турнирная таблица чемпионата России по футболу
- Анжи
- Игорь Акинфеев
- ЦСКА (футбол)
- Кирилл Набабкин
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Арсен Хубулов
- Мариу Фернандес
stuart_parsley
Ошибка - это то,что Спартак не чемпион,забыл добавить автор)))
15:43
sailor1990
Это желтая
15:18
совва
с фолом реброва, этот и рядом не валялся
15:12
10Seedorf
Бобров, ты лучше про назначенный пенальти напиши...
15:10
Волейболюга
Самый прекрасный из людей... Самый честный... Один из владельцев клубов в РФ....И мы все знаем его фамилию...
15:05