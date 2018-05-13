15:00 | Футбол — РФПЛ

Лапочкин не удалил игрока ЦСКА

32-я минута матча ЦСКА - "Анжи". 32-я минута матча ЦСКА - "Анжи". 32-я минута матча ЦСКА - "Анжи".
32-я минута матча ЦСКА - "Анжи".
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На 32-й минуте матча 30-го тура чемпионата России ЦСКА - "Анжи" арбитр Сергей Лапочкин имел основания удалить защитника армейцев Набабкина, но не стал этого делать и ограничился желтой карточкой. В том эпизоде игрок красно-синих сфолил на Хубулове, не позволив ему убежать один на один с Акинфеевым. Лишение явной возможности забить гол в подобной ситуации по правилам должно наказываться удалением.

Возможно, Лапочкин посчитал, что в данном моменте Хубулова мог догнать Мариу Фернандес. Значит, о явной возможности речи не идет. Но вердикт судьи выглядит ошибочным. (Александр БОБРОВ)

Турнирная таблица чемпионата России по футболу

 

ЦСКА - Анжи

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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stuart_parsley

Ошибка - это то,что Спартак не чемпион,забыл добавить автор)))

15:43

sailor1990

Это желтая

15:18

совва

с фолом реброва, этот и рядом не валялся

15:12

10Seedorf

Бобров, ты лучше про назначенный пенальти напиши...

15:10

Волейболюга

Самый прекрасный из людей... Самый честный... Один из владельцев клубов в РФ....И мы все знаем его фамилию...

15:05

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