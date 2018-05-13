Лапочкин не удалил игрока ЦСКА

На 32-й минуте матча 30-го тура чемпионата России ЦСКА - "Анжи" арбитр Сергей Лапочкин имел основания удалить защитника армейцев Набабкина, но не стал этого делать и ограничился желтой карточкой. В том эпизоде игрок красно-синих сфолил на Хубулове, не позволив ему убежать один на один с Акинфеевым. Лишение явной возможности забить гол в подобной ситуации по правилам должно наказываться удалением.

Возможно, Лапочкин посчитал, что в данном моменте Хубулова мог догнать Мариу Фернандес. Значит, о явной возможности речи не идет. Но вердикт судьи выглядит ошибочным. (Александр БОБРОВ)

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