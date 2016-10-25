19:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Лапочкин не получил назначение на матчи 12-го тура

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Судья Сергей Лапочкин не получил назначение на матчи 12-го тура чемпионата России. Во встрече предыдущего тура арбитр обслуживал встречу между "Тереком" и "Рубином" (3:1) и удалил двух игроков гостей - хавбека Мийо Цакташа и защитника Карлоса Самбрано. Казанский клуб решил оспорить красную карточку, полученную хорватским полузащитником.

"Рубин" возмущен судейством Лапочкина //
Станислав Сухина: "Нарушение Цакташа можно сравнить с фолом Кудряшова против Зобнина" //
Николай Левников: "Сухина не прав. Цакташ заслуживал максимум желтой карточки"  //
Николаев рассудит "Спартак" и ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (1)
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