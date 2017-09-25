"Ландскрона": "Не пускать фанатов из Петербурга - распоряжение Галицкого"

Объединение фанатов "Зенита" "Ландскрона" на своем официальном сайте опубликовала в связи с заявлением по поводу инцидента во время выездного матча 11-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:2).

Напомним, что во время второго тайма болельщики гостей в полном составе покинули свой сектор. По информации "СЭ", это произошло из-за того, что некоторые фанаты не смогли пройти на трибуну. Уже на выходе со стадиона произошла стычка петербургских фанатов с местным ОМОНом.Отмечалось, что одного из болельщиков повалили на землю и нанесли ему тяжелые травмы, в том числе сломав ногу.

"На матче с Краснодаром выездная квота без предупреждения была урезана принимающей стороной. В результате часть выездного состава не смогла попасть на сектор.

Попытки Клуба в течении первого тайма разрешить ситуацию результатов не дали, "не пускать болельщиков из Петербурга - распоряжение Галицкого". В какой-то момент полиция начала вязать людей, которые остались за пределами сектора. Фанаты Зенита на стадионе принимают решение покинуть трибуну в солидарность с теми, кто не смог попасть на сектор.



Выездной сектор стремительно пустеет, обстановка перед стадионом начинает накалаяться, полиция отпускает задержанных", - говорится на официальном сайте "Ландскроны".

"Краснодар" - болельщикам "Зенита": такое не должно повториться впредь