"Ландскрона": "Не пускать фанатов из Петербурга - распоряжение Галицкого"

Объединение фанатов "Зенита" "Ландскрона" на своем официальном сайте опубликовала в связи с заявлением по поводу инцидента во время выездного матча 11-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:2).
Напомним, что во время второго тайма болельщики гостей в полном составе покинули свой сектор. По информации "СЭ", это произошло из-за того, что некоторые фанаты не смогли пройти на трибуну. Уже на выходе со стадиона произошла стычка петербургских фанатов с местным ОМОНом.Отмечалось, что одного из болельщиков повалили на землю и нанесли ему тяжелые травмы, в том числе сломав ногу.
"На матче с Краснодаром выездная квота без предупреждения была урезана принимающей стороной. В результате часть выездного состава не смогла попасть на сектор.
Попытки Клуба в течении первого тайма разрешить ситуацию результатов не дали, "не пускать болельщиков из Петербурга - распоряжение Галицкого". В какой-то момент полиция начала вязать людей, которые остались за пределами сектора. Фанаты Зенита на стадионе принимают решение покинуть трибуну в солидарность с теми, кто не смог попасть на сектор.
Выездной сектор стремительно пустеет, обстановка перед стадионом начинает накалаяться, полиция отпускает задержанных", - говорится на официальном сайте "Ландскроны".
"Краснодар" - болельщикам "Зенита": такое не должно повториться впредь
Subulcus
volgakuban==Пока что то быдло это ты... И лжец... Я жду от тебя доказательств правоты твоих слов А пока то что ты написал есть плод твоих фантазий и не более того... В Питере КУЛЬТУРНЫЕ люди ходят на футбол..,А на выезд тем более.... И вместо того что бы пустить 1200 пустили только 1000... Как было сказано квоту выкупают за ДЕНЬГИ.. Покажи письменное распоряжение Галицкого .. о том что бы бесплатно пускать на стадион...
17:33
П_о_в_а_р
Галицкий, убирайся! Мы баклан, а ты оно!!!
17:28
Bibigon2000
volgakuban=====================если чего-то не знаешь,лучше молчи,сойдешь за умного
17:27
Millwall82
volgakuban, совсем что ли с Марса или Африки???? Гостевую квоту выкупает гостевой клуб (а у клуба уже покупают болельщики), ни на один матч не бывает бесплатные гостевые билеты. Вы видимо ни разу не были на выезде.
17:26
volgakuban
Subulcus --- За какие деньги? квота на гостей бесплатная. и 1200 мест были бесплатно выделены. В обмен на то, что фанаты будут себя достойно себя вести на стадионе. Остальные были пущены в продажу. Я видел как выходят со стадиона болелы Зенита, Спартака. Идут мимо полиции, и начинают оскорбления кричать. Про мам, сестер и жен их. Это быдло. А лидеры фанастких движений не контролируют абсолютно их поведение. И поверь, наши копы ОЧЕНЬ терпеливые в сравнении с Моквой той же и Питером.
17:20
Ю.Ю.
volgakuban ___________ С первой половиной комментария полностью согласен. А вот это "ДА и в конце концов, ВЫ приехали в ГОСТИ! И хозяин в праве не пустить кого то в свой дом. Напомню что бесплатно!", извините, бред! 1) Бесплатно это личное волеизъявление Галицкого, хотя сей посыл сам по себе и достоин уважения. 2) Не пустить - не имеете права. ___________ "То что запрос ФК клуб Краснодар делал Зениту легко проверить". Каким образом?
17:13
Subulcus
volgakuban===Ты сам себе противоречишь .... Во первых... Билеты продаются за ДЕНЬГИ..Во вторых запрос делает Зенит... (заявку) О том что заявка была на 1200 человек а не на 3000 говорил уже Фурсенко...А то что сделал Галицкий не красит ни его ни фк Краснодар.. Что посеешь то и пожнёшь
17:09
Don
Millwall82, 5 тыс. могло только гастрабайтеров приехать из Питера в Краснодар к Галицкому на подработки))) Походу лечение в дурке тебе не идёт на пользу)))
17:06
volgakuban
Организация работы на стадионе Краснодара на высшем уровне. Хожу на все матчи. У нас все тихо, спокойно. И только болельщики Спартака, Зенита и Анжи вечно доставляют проблемы. У нам действительно семейный стадион. И мы не хотим видеть на нем фаеры, дым, слышать мат, видеть драки и поломанное имущество клуба. То что запрос ФК клуб Краснодар делал Зениту легко проверить. ДА и в конце концов, ВЫ приехали в ГОСТИ! И хозяин в праве не пустить кого то в свой дом. Напомню что бесплатно! Тогда как мы, горожане, ПЛАТИМ. Поэтому если кому то что то не нравится - сидите в Питере, и быкуйте там.
17:03
Millwall82
Бред просроченной армяшки о том что из Зенита якобы запрос о 1 тыс мест пришел. Когда в том году в Краснодар приехало 5 тысяч болельщиков Зенита.
16:56