Лаконичный Евсеев. 18 слов после сохранения места в премьер-лиге

Главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев лаконично прокомментировал ответный стыковой матч за место в премьер-лиге против "Тамбова" (1:0). Пермяки выиграли по сумме двух встреч и сохранили место в элитном дивизионе.

- Много не стоит говорить – осталось в лиге, всем спасибо. Тамбов – отличный город, манеж великолепный. Еще раз всем спасибо! - приводит официальный сайт "Амкара" слова Евсеева.

Для подведения итогов специалисту понадобилось всего 18 слов. Журналисты не задали ему ни одного вопроса.