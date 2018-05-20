20:37 | Футбол — РФПЛ

Лаконичный Евсеев. 18 слов после сохранения места в премьер-лиге

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Главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев лаконично прокомментировал ответный стыковой матч за место в премьер-лиге против "Тамбова" (1:0). Пермяки выиграли по сумме двух встреч и сохранили место в элитном дивизионе.

-  Много не стоит говорить – осталось в лиге, всем спасибо. Тамбов – отличный город, манеж великолепный. Еще раз всем спасибо! - приводит официальный сайт "Амкара" слова Евсеева.

Для подведения итогов специалисту понадобилось всего 18 слов. Журналисты не задали ему ни одного вопроса.

Тамбов - Амкар

 

Дополнительная информация

http://fc-amkar.org/news/33087/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Bibigon2000

и эти небось по бумажке читал...если умеет читать ..

20:49

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