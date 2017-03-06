Лаборде получил памятные часы в честь 100-го матча в составе "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Рикардо Лаборде получил памятные часы в честь 100-го матча в составе "быков", сообщает официальный "Твиттер" клуба. Юбилейной для колумбийца стала встреча 1/4 финала Кубка России против "Урала" (3:3, пенальти – 3:4).

Рикардо Лаборде получил памятные часы, в честь 100 матча в футболке "горожан"! Юбилейной стала игра против "Урала"#FCKrasnodar_100matches pic.twitter.com/UeHrGBiJEa – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 6 March 2017