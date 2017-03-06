14:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Лаборде получил памятные часы в честь 100-го матча в составе "Краснодара"

0
0
0
0
1

Полузащитник "Краснодара" Рикардо Лаборде получил памятные часы в честь 100-го матча в составе "быков", сообщает официальный "Твиттер" клуба. Юбилейной для колумбийца стала встреча 1/4 финала Кубка России против "Урала" (3:3, пенальти – 3:4).

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

alar

Значит на уборку срача в магазине "Магнит", что рядом с моим домом, в ближайшее время у Галицкого средств не будет...

14:56

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ