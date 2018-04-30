Лаборде покинет "Краснодар" по завершении сезона

"Краснодар" на официальном сайте объявил о завершении сотрудничества с полузащитником Рикардо Лаборде. 30-летний колумбиец уйдет из команды по истечении срока контракта с "быками".
Отметим, что игрок не вошел в состав краснодарцев на матч 28-го тура чемпионата России против "Локомотива", который состоится 30 апреля.
Лаборде выступал за "Краснодар" с 2013 года. За это время он принял участие в 116 матчах, забив 19 мячей.
Сегодня есть еще один весомый повод приехать на #КраснодарЛоко ☝– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 30 апреля 2018 г.
Мы провожаем полузащитника Рикардо Лаборде, у которого закончился контракт с нашим клубом.
В футболке "Краснодара" Рикардо провел 116 матчей и забил 19 мячей! pic.twitter.com/ujAEWZgm8w
maks55555
Это его отправляют, потому что он не нужен? 30 лет уже, слишком стар? Иван, тоже не похоже, что закрепился. Путаются Сулейманова вырастить в этой позиции?
18:28