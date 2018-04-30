18:18 | Футбол — РФПЛ

Лаборде покинет "Краснодар" по завершении сезона

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"Краснодар" на официальном сайте объявил о завершении сотрудничества с полузащитником Рикардо Лаборде. 30-летний колумбиец уйдет из команды по истечении срока контракта с "быками".

Отметим, что игрок не вошел в состав краснодарцев на матч 28-го тура чемпионата России против "Локомотива", который состоится 30 апреля.

Лаборде выступал за "Краснодар" с 2013 года. За это время он принял участие в 116 матчах, забив 19 мячей.

Краснодар - Локомотив М

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maks55555

Это его отправляют, потому что он не нужен? 30 лет уже, слишком стар? Иван, тоже не похоже, что закрепился. Путаются Сулейманова вырастить в этой позиции?

18:28

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