Лаборде покинет "Краснодар" по завершении сезона

"Краснодар" на официальном сайте объявил о завершении сотрудничества с полузащитником Рикардо Лаборде. 30-летний колумбиец уйдет из команды по истечении срока контракта с "быками".

Отметим, что игрок не вошел в состав краснодарцев на матч 28-го тура чемпионата России против "Локомотива", который состоится 30 апреля.

Лаборде выступал за "Краснодар" с 2013 года. За это время он принял участие в 116 матчах, забив 19 мячей.