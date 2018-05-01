L`One выступит перед матчем "Локомотив" - "Зенит"

Известный рэпер L`One выступит перед матчем 29-го тура чемпионата России, в котором "Локомотив" примет "Зенит", сообщает Твиттер железнодорожников. Выступление исполнителя пройдет на сцене у "РЖД Арены" и начнется в 15.00 по московскому времени.
Напомним, "Локомотив" может досрочно стать чемпионом России, если в двух оставшихся турах наберет 2 очка. В 30-м туре команда Юрия Семина в Туле сыграет с местным "Арсеналом".
Матч "Локомотив" - "Зенит" состоится 5 мая и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
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"РЖД Арена" – место, где ты 100% будешь вечером 5 мая! Нас ждёт не только крутой матч #ЛокоЗенит, но и космический концерт @L_One_Mars!– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 1 мая 2018 г.
🎤 Собираемся у сцены в 15:00 и танцуем локтями под треки тигра!#СамыйЛучшийКоллектив #БратЗаБрата #ВсёИлиНичего #ТолькоЛоко pic.twitter.com/WGHUEMXBqT