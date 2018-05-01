L`One выступит перед матчем "Локомотив" - "Зенит"

Известный рэпер L`One выступит перед матчем 29-го тура чемпионата России, в котором "Локомотив" примет "Зенит", сообщает Твиттер железнодорожников. Выступление исполнителя пройдет на сцене у "РЖД Арены" и начнется в 15.00 по московскому времени.

Напомним, "Локомотив" может досрочно стать чемпионом России, если в двух оставшихся турах наберет 2 очка. В 30-м туре команда Юрия Семина в Туле сыграет с местным "Арсеналом".

Матч "Локомотив" - "Зенит" состоится 5 мая и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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