Квинси Промес: "Здорово, что мы с Ханни так хорошо понимаем друг друга"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью официальному сайту клуба рассказал о голе, который он забил в матче 29-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:0). Напомним, Софьян Ханни эффектно сыграл пяткой, после чего голландец поразил ворота соперника.

– Нельзя не отметить и ваше взаимопонимание с Ханни на поле. Совместно организованный гол "Ростову" получился отменным.

– Точно. Здорово, что мы с Софьяном так хорошо понимаем друг друга. Это никакая не заготовленная комбинация. Просто спонтанный момент. Ханни сделал отличный пас. Тот, которого я ждал.

– После игры с "Ростовом" болельщики вручили вам приз "Гладиатор". Вы были рады, словно впервые получили личную награду...

– Всегда счастлив в такие моменты. Ценю каждую награду. Потому что знаю, как серьезно работал для того, чтобы получить ее. Так что – да, радуюсь так, словно это мой первый личный трофей в карьере.