Квинси Промес: "Я не знаю, кто такой этот Бердыев"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес заявил, что не знаком с экс-главным тренером "Ростова" Курбаном Бердыевым. Специалист был близок к тому, чтобы возглавить красно-белых после отставки Дмитрия Аленичева, но стороны не смогли достигнуть соглашения, после чего новым наставником москвичей стал Массимо Каррера.
– Пока Каррера не принял команду, каждый день появлялись новости: "Бердыев вот-вот возглавит "Спартак". Вас это нервировало?
– Да не знаю я, кто такой этот Бердыев... Тренер "Ростова" – вот и вся информация.
– Не читали о нем статьи в интернете из любопытства?
– Нет. Он, конечно, заслуживает самых добрых слов за то, что сделал с "Ростовом". Но к "Спартаку" он отношения не имел и не имеет. У нас теперь есть Каррера, и я готов говорить о нем, но не о посторонних. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Jean4
choorandy. Нам всем здесь очень интересно, на кого поставит ставку такой уважаемый эксперт футбола как ты =))))
21:48
Dexterous
Промес, это тренер....единственный настоящий тренер....
21:43
xueks
аек: не помню кто такой промес, он же нам даже не забил
21:30
Робат
Скоро узнаешь!
21:24
leonmarmol
Убил вопрос, а читал ли Промес?.. Это всё равно, что задать вопрос коню, а читал ли он?
21:22
Slim Taller
А я ставлю на то,что в по итогам нынешнего сезона Ростов в еврокубки не попадёт.Таких Курбанов,чьи клубы попадают в групповую стадию Лиги Чемпионов,хватает.Вон,Селтик пару-тройку лет назад выигрывал у Барселоны.Кто-нибудь помнит,кто у него тренер?!
21:17
choorandy.
Что за тупые ребята эти суринамцы-голландцы. Мало того, что русский вкурить не могут даже на уровне мата, так в паутине смотрят только порнуху, и, естессно, про Курбана ничего не знают. Значит, я заранее в фонбет ставлю против Спартака на Ростов.
21:10