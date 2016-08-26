20:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Квинси Промес: "Я не знаю, кто такой этот Бердыев"

0
0
0
7
 
21 августа. Москва. Тушино. "Спартак" - "Краснодар" - 2:0. В игре Квинси ПРОМЕС (против Виталия КАЛЕШИНА).Квинси Промес: "Уйти из "Спартака"? Но я же пока здесь ничего не выиграл!"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес заявил, что не знаком с экс-главным тренером "Ростова" Курбаном Бердыевым. Специалист был близок к тому, чтобы возглавить красно-белых после отставки Дмитрия Аленичева, но стороны не смогли достигнуть соглашения, после чего новым наставником москвичей стал Массимо Каррера.

– Пока Каррера не принял команду, каждый день появлялись новости: "Бердыев вот-вот возглавит "Спартак". Вас это нервировало?

– Да не знаю я, кто такой этот Бердыев... Тренер "Ростова" – вот и вся информация.

– Не читали о нем статьи в интернете из любопытства?

– Нет. Он, конечно, заслуживает самых добрых слов за то, что сделал с "Ростовом". Но к "Спартаку" он отношения не имел и не имеет. У нас теперь есть Каррера, и я готов говорить о нем, но не о посторонних. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Опрос

Как "Спартак" выступит под началом Карреры в чемпионате?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: "Спартак" - Каррера вместо Аленичева и Бердыева

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

Jean4

choorandy. Нам всем здесь очень интересно, на кого поставит ставку такой уважаемый эксперт футбола как ты =))))

21:48

Dexterous

Промес, это тренер....единственный настоящий тренер....

21:43

xueks

аек: не помню кто такой промес, он же нам даже не забил

21:30

Робат

Скоро узнаешь!

21:24

leonmarmol

Убил вопрос, а читал ли Промес?.. Это всё равно, что задать вопрос коню, а читал ли он?

21:22

Slim Taller

А я ставлю на то,что в по итогам нынешнего сезона Ростов в еврокубки не попадёт.Таких Курбанов,чьи клубы попадают в групповую стадию Лиги Чемпионов,хватает.Вон,Селтик пару-тройку лет назад выигрывал у Барселоны.Кто-нибудь помнит,кто у него тренер?!

21:17

choorandy.

Что за тупые ребята эти суринамцы-голландцы. Мало того, что русский вкурить не могут даже на уровне мата, так в паутине смотрят только порнуху, и, естессно, про Курбана ничего не знают. Значит, я заранее в фонбет ставлю против Спартака на Ростов.

21:10

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ