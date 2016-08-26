Квинси Промес: "Я не знаю, кто такой этот Бердыев"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес заявил, что не знаком с экс-главным тренером "Ростова" Курбаном Бердыевым. Специалист был близок к тому, чтобы возглавить красно-белых после отставки Дмитрия Аленичева, но стороны не смогли достигнуть соглашения, после чего новым наставником москвичей стал Массимо Каррера.

– Пока Каррера не принял команду, каждый день появлялись новости: "Бердыев вот-вот возглавит "Спартак". Вас это нервировало?

– Да не знаю я, кто такой этот Бердыев... Тренер "Ростова" – вот и вся информация.

– Не читали о нем статьи в интернете из любопытства?

– Нет. Он, конечно, заслуживает самых добрых слов за то, что сделал с "Ростовом". Но к "Спартаку" он отношения не имел и не имеет. У нас теперь есть Каррера, и я готов говорить о нем, но не о посторонних. (Филипп ПАПЕНКОВ)