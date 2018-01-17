Квинси Промес: "Я – не весь "Спартак"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью "СЭ" заявил, что не он один виноват в поражениях своей команды. Также он рассчитывает, что красно-белые смогут обойти "Локомотив", который лидирует в турнирной таблице сейчас.

– Как объяснить две ничьи "Спартака" с "Марибором" в Лиге чемпионом?

– Это было ужасно. В этих матчах вся команда выглядела плохо. Почему вы считаете, что не победили только из-за того, что я сыграл плохо? Я весь "Спартак", что ли? Может, еще кому-то что-то сделать, если у меня не получается? Скажем, отдать мне голевой пас.

– Это проблема?

– Побеждаю не я, а команда. И проигрываем тоже все вместе. Никогда не снимаю с себя вины, но всегда показываю на поле что-то стоящее. Думайте, прежде чем писать: "Промес выглядит дерьмово, он устал, он не тренируется". А когда я забиваю, почему-то вдруг становлюсь лучшим. Это как так?

Ладно, сейчас дела пошли в гору. Мы уже вторые в чемпионате России. Давайте смотреть вперед.

– Давайте. "Локомотив" опережает красно-белых на восемь очков. Это не безнадежно много?

– Три игры, всего три поражения "Локомотива" и три наших победы. И все возможно. Лидер проделал классную работу в первой части сезона. Однако и мы все еще в гонке. (Александр МУЙЖНЕК)

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