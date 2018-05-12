Квинси Промес: "Я не показываю игры? Это чушь"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью официальному сайту клуба рассказал, что он продолжает тяжело работать, а все разговоры о его плохой форме - полная чушь. По словам голландца, статистика говорит сама за себя.

– Читали, что недавно писали о вас в прессе? "Промес не показывает той игры, которой от него ждут..."

– Это чушь. Для меня здесь все просто: это чушь. Никогда не слежу за тем, что говорят люди, которые не разбираются в футболе. Если они говорят, что я был хорош, а потом стал не так уж и хорош, то, возможно, они просто слишком много думают и говорят обо мне, понимаете? Я уже четыре года в "Спартаке", и все это время держу определенный уровень.

– Среди легионеров вы лучший бомбардир за всю историю клуба.

– Это, кстати, сумасшедшее достижение для меня. Не верю до сих пор. Понимаете, я ведь даже не нападающий, а крайний полузащитник. Мне очень приятно лидировать. Горжусь этим. И если люди говорят, что я не так хорош, как раньше, то, вероятно, они судят по тем моментам, когда не забиваю. Причем это часто бывают те же поклонники, кто кричал раньше: "Вау-у-у-у! Промес лучший!" – если я посылал мяч в ворота соперника. Болельщики ждут от меня волшебства каждый день. Понимаю это. Работа непростая. Но стараюсь делать все возможное для успеха. Выкладываюсь на сто процентов и не слушаю других. Люди, которые говорят, что я уже не тот, никогда и не поддерживали меня. Они только и ждут, что не буду забивать, – чтобы сказать: "Смотрите, он уже не так хорош..." Те же, кто наблюдал за "Спартаком" в тот период, знают, что вся команда тогда не блистала. Если мы не выигрываем – вся команда не выигрывает, а не отдельные персоналии.

– Вы, тем не менее, уверены в себе.

– Всегда. Потому как знаю, что могу. Знаю, как много работаю и на что способен. Спасибо болельщикам, которые поддерживают меня. А говорящие "Он уже не тот и бла-бла-бла" – посмотрите на мою статистику. Продолжаю трудиться. А на "хейтеров" не обращаю внимания.