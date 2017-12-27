Квинси Промес: "Я фанат "Барселоны", но Неймар - лучший"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью "Футболу" отметил, что у него в паре с форвардом "ПСЖ" Неймаром была бы отличная связка. Голландец также добавил, что является фанатом "Барселоны".

– В одном из интервью Каррера сравнил вас с Криштиану Роналду.

– Ох, это сумасшествие.

– Вам было бы приятнее, чтобы вас сравнили с Месси? Или с Неймаром? Кто из них троих вообще лучший?

– Ненавижу этот вопрос! Мне очень нравится Неймар. Потому что он играет в моем стиле. То, что он вытворяет с защитниками, – это невероятно. Но нельзя забывать про Месси и Роналду. Если выбирать из них двоих, то я предпочту Месси. Просто я фанат "Барселоны"! Он родился талантливым и феноменальным игроком. А Роналду похож на машину. Но это, конечно, классная машина! Он сильный, мощный, высокий. Я счастлив, что играю в одно время с такими футболистами и наслаждаюсь их игрой. Обязательно буду рассказывать про них своему сыну. Но еще раз: для меня лучший – Неймар.

– Если бы вы могли выбрать, то вы бы предпочли играть с Неймаром в "ПСЖ" или с Месси в "Барселоне"?

– Я ведь фанат "Барсы". Но это сложно, потому что в паре с Неймаром у нас была бы отличная связка. Но все же выберу "Барселону".

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