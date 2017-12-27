Квинси Промес: "Я фанат "Барселоны", но Неймар - лучший"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью "Футболу" отметил, что у него в паре с форвардом "ПСЖ" Неймаром была бы отличная связка. Голландец также добавил, что является фанатом "Барселоны".
– В одном из интервью Каррера сравнил вас с Криштиану Роналду.
– Ох, это сумасшествие.
– Вам было бы приятнее, чтобы вас сравнили с Месси? Или с Неймаром? Кто из них троих вообще лучший?
– Ненавижу этот вопрос! Мне очень нравится Неймар. Потому что он играет в моем стиле. То, что он вытворяет с защитниками, – это невероятно. Но нельзя забывать про Месси и Роналду. Если выбирать из них двоих, то я предпочту Месси. Просто я фанат "Барселоны"! Он родился талантливым и феноменальным игроком. А Роналду похож на машину. Но это, конечно, классная машина! Он сильный, мощный, высокий. Я счастлив, что играю в одно время с такими футболистами и наслаждаюсь их игрой. Обязательно буду рассказывать про них своему сыну. Но еще раз: для меня лучший – Неймар.
– Если бы вы могли выбрать, то вы бы предпочли играть с Неймаром в "ПСЖ" или с Месси в "Барселоне"?
– Я ведь фанат "Барсы". Но это сложно, потому что в паре с Неймаром у нас была бы отличная связка. Но все же выберу "Барселону".
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Дополнительная информация
https://www.ftbl.ru/in-focus/kvinsi-promes-mne-vsegda-xotelos-vojti-v-istoriyu-vmeste-so-spartakom/
- Барселона (Футбол)
- Неймар Сантос
- Спартак (футбол)
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Квинси Промес
- Массимо Каррера