Квинси Промес: "Я близок к тому, чтобы стать топ-игроком"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес отметил, что ощущает себя лидером красно-белых. Футболист также выразил желание приехать в составе сборной Голландии на чемпионат мира-2018 в Россию.

– Я прекрасно помню, как болельщики "Спартака" спрашивали: "Кто вообще этот парень? Что он может? За что клуб заплатил 12 миллионов?" – цитирует пресс-служба ФИФА Промеса. – Сейчас же я чувствую недовольство с их стороны, если я не забиваю, скажем, в двух матчах подряд. Такое отношение – комплимент для меня. Значит, я поднял планку очень высоко. Это мотивирует меня, чтобы стать еще лучше.

Та мечта реализовалась, но Промес не расслабляется: "Я очень близок к тому, чтобы стать топ-игроком. И я очень хочу им стать. Я пробился в национальную команду, я один из лидеров клуба. Моя мечта – завоевать со "Спартаком" трофей. А еще было бы здорово приехать в Россию в 2018-м в составе сборной Голландии – ведь тут я как дома.