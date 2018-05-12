Квинси Промес: "Всегда буду сочинять музыку и песни"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью официальному сайту клуба рассказал про увлечение музыкой. По его словам, это хобби его расслабляет.

– А как ваша певческая карьера? Нам ждать новых синглов?

– Всегда буду сочинять музыку и песни, потому что это меня расслабляет. Так отдыхаю. Обожаю музыку.

– Трудно перевести вашу песню, записанную с Мемфисом Депаем. О чем она?

– Это был просто фристайл. Поток мыслей о жизни, о маске, обо всем. Выглядело забавно, поэтому мы записали видео. Нам просто нравится делать что-то подобное.

– Выглядит как настоящий подготовленный клип.

– Настоящий клип? Это был обычный день для нас. Мы просто были на отдыхе. Молодые парни, мы наслаждались жизнью. Вот взяли и записали видео. Ничего такого. Да, возможно, для наших поклонников это что-то серьезное и важное. Но для нас – в порядке вещей. Возможно, в отпуске запишем еще какой-нибудь трек. Естественно, ничего не планируем, потому что мы в первую очередь футболисты. Но если есть время отдохнуть, то почему нет?

– Что отец говорит о ваших музыкальных талантах?

– Ему нравится моя музыка. Он принимает меня таким, какой я есть, рад, что реализуюсь и делаю то, что доставляет мне удовольствие. Кстати, отец сейчас в Москве. Он всегда меня поддерживает.