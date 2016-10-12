Квинси Промес: "В футбол я пришел буквально с улицы"

Нападающий сборной Голландии и "Спартака" Квинси Промес подчеркнул, что игроки типа него всегда были немного бунтарями. По словам 24-летнего форварда, в юном возрасте он не мог просто взять и согласиться с тренером.

– В футбол я пришел, буквально говоря с улицы, и по таким правилам я жил какое-то время, – приводит Voetbal International слова Промеса. – И я свой характер забрал в футбол. Ребята вроде меня всегда немного бунтари. Я не мог просто взять и согласиться. Если тренер говорил, что нам нужно пробежать десять кругов вокруг стадиона, я спрашивал – а почему не пять? Тогда я думал, что был мужиком. Незрелым и глуповатым, конечно, но думаю, что именно тогда я начал становиться тем футболистом, которым являюсь теперь.