Квинси Промес: "Усердно тренируюсь даже в день рождения"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в Инстаграме опубликовал видео с "праздничной" тренировки. Сегодня, 4 января, форварду красно-белых исполняется 26 лет.

"Усердно тренируюсь даже в день рождения", - подписал Промес ролик с занятием на беговой дорожке.

Напомним, голландец выступает в чемпионате России с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел в составе "Спартака" 25 матчей, забив 15 мячей и отдав 10 результативных передач.