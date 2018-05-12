Квинси Промес: "У меня новая татуировка – гладиатор. Сделал ее недавно в честь "Спартака"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью официальному сайту клуба рассказал о личных наградах, а также о татуировке в честь красно-белых. По словам голландца, Россия – его второй дом.

– У вас уже большая коллекция индивидуальных наград...

– Да. Все призы храню дома в кабинете. Там маленький музей. У меня есть комната-офис, в которой выполняю все дела за компьютером и параллельно любуюсь на награды. Самые дорогие – естественно, золотая медаль первенства прошлого сезона и приз "Золотой мяч", который вручают лучшему игроку года. А еще у меня в коллекции есть подарки от болельщиков. Например, матрешка с моим изображением.

– Как она к вам попала?

– Болельщики в социальной сети поместили видео о том, как расписывают эту матрешку. Я сделал репост. А потом ребята написали мне, что были бы рады передать сувенир, сделанный своими руками. Они взяли матрешку на игру, и после матча я получил этот необычный подарок.

– Матрешка и Промес – интересное сочетание...

– Все знают, что я – Антоша. (Произносит по-русски.) Люблю Россию. Эта страна – мой второй дом. Смотрите, кстати, у меня новая татуировка – гладиатор. Сделал ее недавно в честь "Спартака".