Квинси Промес: "У меня есть амбиции выступать в более сильной лиге"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес отметил, что готов перейти в европейский клуб в случае достойного предложения. Ранее появлялась информация, что к голландцу проявляют интерес "Саутгемптон", "Сампдория", "Рома", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".

– Конечно, у меня есть амбиции выступать в более сильной лиге. Поэтому, если поступит интересное предложение, я подумаю, – цитирует Промеса NOS.nl.

В завершившемся сезоне-2017/18 26-летний Промес стал лучшим бомбардиром премьер-лиги. На его счету 15 голов в 26 матчах.