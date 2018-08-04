Квинси Промес: "Спартак" готов к Лиге чемпионов"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес после матча 2-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) подчеркнул: у красно-белых было несколько моментов, которые они не реализовали.

– "Спартак" потерял два очка или завоевал одно?

– Хороший вопрос. С моей точки зрения потерял два. У нас было несколько моментов, которые мы не реализовали. Как минимум один мяч должны были забить. Но в конце концов это не поражение, так что сильно расстраиваться тоже не надо.

– Чего не хватило? Удачи?

– Я бы не говорил только о везении. "Локомотив" – тяжелый соперник, это было дерби, мы просто не использовали свои моменты. Жаль, но идем дальше. Впереди Лига чемпионов.

– Вы готовы к Лиге чемпионов?

– Да, мы готовы, почему нет? (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

В среду, 8 августа, "Спартак" в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сыграет в Греции против ПАОК.