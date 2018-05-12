Квинси Промес: "Смолов играет здорово. Было бы великолепно забить гол–два "Динамо"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в преддверии матча 30-го тура чемпионата России с "Динамо" в интервью официальному сайту клуба отметил, что хорошо бы было забить пару голов и выиграть гонку бомбардиров у Федора Смолова.

– Хотите прибавить к личным наградам еще и титул лучшего бомбардира турнира в сезоне-2017/2018? Вы боретесь со Смоловым...

– Смолов играет здорово. И я играю здорово. Это классно. Федор – хороший футболист. Было бы, конечно, великолепно забить еще гол–два "Динамо". Но главное – просто выиграть матч. Хочу помочь команде. Но если еще и стану в итоге лучшим бомбардиром, думаю, все будут счастливы. Для меня этот сезон неудачный, потому что хотел стать чемпионом. Но если говорить лично о моей игре, то все могли видеть, что у меня был хороший период; потом, после перерыва, мне требовалось время для того, чтобы набрать оптимальную форму. Сейчас я снова в порядке. И думаю, что в целом в этом сезоне продемонстрировал достойную игру. Сейчас на моем счету 15 голов и 7 передач. Думаю, статистика говорит сама за себя. А свой лучший гол, надеюсь, забью "Динамо".

– Впереди заключительная игра в этом сезоне. Что хотите сказать болельщикам?

– Большое спасибо за поддержку на протяжении всего сезона! Вы снова были на высоте. Фантастическая поддержка. К сожалению, мы не стали чемпионами. И все же верю, что вы наслаждались моей игрой и игрой команды. Мы продолжаем бороться. Надеюсь увидеть вас всех на трибунах в следующем сезоне.