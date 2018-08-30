08:04 | Футбол — РПЛ

Квинси Промес: "Следую за своей мечтой"


Нападающий сборной Голландии Квинси Промес намекнул на уход из "Спартака". По информации "СЭ", 26-летний игрок подпишет четырехлетний контракт с "Севильей"

 
Квинси ПРОМЕС.Промес: из "Спартака" в "Севилью" за 21 миллион

- Следую за своей мечтой, Бог сделал все остальное, - написал Промес в Инстаграме. 

Ранее сообщалось, что "Севилья" рассматривала Промеса в качестве запасного варианта, рассчитывая приобрести форварда "Лиона" Мариано Диаса. Однако тот перешел в "Реал", поэтому андалусийцы переключили внимание на нападающего "Спартака".

Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок. 

В текущем сезоне голландец провел 7 матчей за "Спартак" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. 

Промес улетел в Испанию для прохождения медосмотра в "Севилье"

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BnBsgs1AsEM/?hl=ru&taken-by=qpromes

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