Квинси Промес: "Следую за своей мечтой"

Нападающий сборной Голландии Квинси Промес намекнул на уход из "Спартака". По информации "СЭ", 26-летний игрок подпишет четырехлетний контракт с "Севильей".
- Следую за своей мечтой, Бог сделал все остальное, - написал Промес в Инстаграме.
Ранее сообщалось, что "Севилья" рассматривала Промеса в качестве запасного варианта, рассчитывая приобрести форварда "Лиона" Мариано Диаса. Однако тот перешел в "Реал", поэтому андалусийцы переключили внимание на нападающего "Спартака".
Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок.
В текущем сезоне голландец провел 7 матчей за "Спартак" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Промес улетел в Испанию для прохождения медосмотра в "Севилье"
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https://www.instagram.com/p/BnBsgs1AsEM/?hl=ru&taken-by=qpromes