Квинси Промес: "Сегодняшнее поражение принять нелегко"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес после поражения от "Зенита" в матче 9-го тура чемпионата России (2:4) отметил, что ему тяжело принять проигрыш. Промес отправится в расположение сборной Голландии для участия в матчах отборочного турнира ЧМ-2018. Голландцам предстоит сыграть против команд Белоруссии и Франции.
– Нелегко принять сегодняшнее поражение. На этой неделе я отправляюсь на родину и мне предстоит сыграть в двух важных матчах квалификации чемпионата мира, – написал Промес в своем твиттере.
Not easy to accept today’s defeat. This week back to my home country for two important World Cup qualification matches! pic.twitter.com/BAHtmy2DD4– Quincy Promes (@QPromes) 2 октября 2016 г.
Exsorsist
БИН Каждая победа зенита - удар по российской экономике.
23:47
Don
точнее в мае этого года)
23:42
Don
shpasic, а ты её вырезал в прошлом году?)))
23:41
shpasic
таблицу нужно срочно вырезать!
23:40
Don
БИН, на таблицу посмотри немытый)))
23:36
БИН
Конечно, тяжело расставаться с иллюзиями. Только ромбоголовые глоры загрезили о чемпионстве, как их показательно вернули в реалии.
23:28
Exsorsist
Это только начало. Следующий матч Спартака будет судить Безбородов из Питера, наверняка.
23:24
merniloskut
Держись Антоха! Этих бомжей, судей и покровителей - Господь обязательно накажет!
23:22