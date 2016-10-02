23:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Квинси Промес: "Сегодняшнее поражение принять нелегко"

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Полузащитник "Спартака" Квинси Промес после поражения от "Зенита" в матче 9-го тура чемпионата России (2:4) отметил, что ему тяжело принять проигрыш. Промес отправится в расположение сборной Голландии для участия в матчах отборочного турнира ЧМ-2018. Голландцам предстоит сыграть против команд Белоруссии и Франции.

– Нелегко принять сегодняшнее поражение. На этой неделе я отправляюсь на родину и мне предстоит сыграть в двух важных матчах квалификации чемпионата мира, – написал Промес в своем твиттере.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Exsorsist

БИН Каждая победа зенита - удар по российской экономике.

23:47

Don

точнее в мае этого года)

23:42

Don

shpasic, а ты её вырезал в прошлом году?)))

23:41

shpasic

таблицу нужно срочно вырезать!

23:40

Don

БИН, на таблицу посмотри немытый)))

23:36

БИН

Конечно, тяжело расставаться с иллюзиями. Только ромбоголовые глоры загрезили о чемпионстве, как их показательно вернули в реалии.

23:28

Exsorsist

Это только начало. Следующий матч Спартака будет судить Безбородов из Питера, наверняка.

23:24

merniloskut

Держись Антоха! Этих бомжей, судей и покровителей - Господь обязательно накажет!

23:22

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