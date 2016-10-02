Квинси Промес: "Сегодняшнее поражение принять нелегко"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес после поражения от "Зенита" в матче 9-го тура чемпионата России (2:4) отметил, что ему тяжело принять проигрыш. Промес отправится в расположение сборной Голландии для участия в матчах отборочного турнира ЧМ-2018. Голландцам предстоит сыграть против команд Белоруссии и Франции.

– Нелегко принять сегодняшнее поражение. На этой неделе я отправляюсь на родину и мне предстоит сыграть в двух важных матчах квалификации чемпионата мира, – написал Промес в своем твиттере.