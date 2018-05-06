Квинси Промес: "Продолжаем бороться и не сдаемся"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в Инстаграме опубликовал фотографию с призом по итогам сезона-2017/18. Голландский форвард в 37 матчах на клубном уровне забил 21 мяч и сделал 11 резульативных передач.

"Горд, что меня назвали гладиатором года, - написал Промес. -- Продолжаем бороться и не сдаемся".