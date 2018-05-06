Квинси Промес: "Продолжаем бороться и не сдаемся"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в Инстаграме опубликовал фотографию с призом по итогам сезона-2017/18. Голландский форвард в 37 матчах на клубном уровне забил 21 мяч и сделал 11 резульативных передач.
"Горд, что меня назвали гладиатором года, - написал Промес. -- Продолжаем бороться и не сдаемся".
Шайба Кирилла Капризова (5:0) pic.twitter.com/8vqhNm8tYl– Хоккей России (@russiahockey) 6 мая 2018 г.
Kot, kotoryi
Негодник Тарасов! Как он посмел баламошу тронуть! Руки прочь от Баламошки и Спартака!
15:05
bvb1987
а хоккей причем тут
14:53
баламошка
Щас Локомотив дисквалифицируют за избиение Тарасовым баламошки и Спартак станет Чемпионом! Вангую! Скриньте! Да быстрее же скриньте!
14:38