14:29 | Футбол — РФПЛ

Квинси Промес: "Продолжаем бороться и не сдаемся"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес в Инстаграме опубликовал фотографию с призом по итогам сезона-2017/18. Голландский форвард в 37 матчах на клубном уровне забил 21 мяч и сделал 11 резульативных передач.

"Горд, что меня назвали гладиатором года, - написал Промес. -- Продолжаем бороться и не сдаемся".

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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