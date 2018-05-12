Квинси Промес - про маску: "В игре я – киллер"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью официальному сайту клуба рассказал о жесте "маска" и отметил, что таким образом он выражает свое альтер-эго.

– Ваша фишка – праздновать голы жестом "маска". Как пришла эта идея?

– На самом деле идея очень давняя. Маска – мое альтер-эго. Когда забиваю голы, показываю этот жест. Потому что когда играю, ощущаю себя словно другим человеком – человеком в маске. Промес на поле и Промес в жизни – разные люди. На газоне я в маске. А за пределами поля снимаю ее.

– Чью маску вы надеваете?

– Понимаете, на поле меня ничто не заботит: хочу только одного – выиграть матч. Становлюсь более агрессивным. В жизни я не такой. В игре я – киллер, забиваю, делаю передачи и не позволяю противнику победить. Готов бороться и драться. За пределами поля я расслабленный человек, веселый и улыбчивый.

– Теперь маска еще и ваш личный бренд?

– Да. Классная концепция! Всем очень нравится – и детям, и взрослым. Поэтому скоро по ней буду выпускать одежду. Дизайн разрабатываю сам. Очень люблю моду, поэтому мне довольно легко подобрать стильные сочетания, правильные цвета и формы. Еще будет онлайн-магазин специально для жителей России. Сейчас как раз занимаюсь этим.

– Что значит для вас маска – понятно. А какова философия этой концепции для других людей – тех, кто не играет на поле?

– Ну вот, смотрите. Например, для вас. Вы сейчас работаете и тоже надели определенную маску...

– Гм-м...

– Вы сконцентрированы: вам нужно задавать вопросы. И вы совсем другой человек, когда не работаете. Понимаете? Вот, это ваша маска. И так для всех. Маска – как готовность показать лучшего себя, лучшее, что в тебе есть. Знаете, это возможность быть, что называется, чемпионской версией себя.