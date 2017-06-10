Квинси Промес: "Пришло время немного расслабиться"

Нападающий "Спартака" и сборной Голландии Квинси Промес отметил, что уходит в отпуск с хорошим настроением. Форвард завоевал чемпионский титул с красно-белыми, после чего провел три матча в составе национальной команды. Все три игры оранжевые выиграли - против Марокко (2:1), Кот-д'Ивуара (5:0) и Люксембурга (5:0). Нападающий забил два мяча в этих поединках.

"Последний матч этого сезона завершился хорошей победой и голом! Теперь пришлов время немного расслабиться в отпуске. Не забывайте снимать маску во время отдыха", - написал Промес в Инстаграме.