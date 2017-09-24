Квинси Промес: "Придут лучшие дни"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес отметил, что у его команды все впереди. Напомним, что форвард не принимал участие в матче 11-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:2) и может пропустить игру 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

– Придут лучшие дни, – написал на своей странице в Инстаграме Промес.

Напомним, что матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится 26 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.