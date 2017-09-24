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13:17 | Футбол — РФПЛ

Квинси Промес: "Придут лучшие дни"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес отметил, что у его команды все впереди. Напомним, что форвард не принимал участие в матче 11-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:2) и может пропустить игру 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

– Придут лучшие дни, – написал на своей странице в Инстаграме Промес.

Напомним, что матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится 26 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

 

придут лучшие дни ! #QP10 🔴⚪️

Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Сен 24 2017 в 2:39 PDT

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Revelator78

Для Промеса они придут видимо уже в АПЛ....... Может он это и имел ввиду?

13:50

Jean4

Судя по фото, у Квинси они уже пришли.

13:32

velikiy knyaz

Придут лучшие дни... Когда я наконец-то покину эту команду

13:28